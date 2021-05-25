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Владимир Путин

Дату и место встречи Путина и Байдена назвали СМИ

© photo: Sputnik / Mikhail Klimientev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210525/251830195/Datu-i-mesto-vstrechi-Putina-i-Baydena-nazvali-SMI.html

Среди всех городов финальным претендентом на проведение долгожданной встречи двух лидеров стала Женева

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена", - отмечает телеканал.

Президент России Владимир Путин, архивное фото
© photo: Sputnik / Алексей Никольский
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Ожидается, что встреча Байдена с Путиным ознаменует собой завершение первого международного турне американского президента со дня его вступления в должность.

О возможности проведения саммита РФ-США в Швейцарии в понедельник писала швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что окончательной договоренности о проведении встречи лидеров России и США пока нет, но если она будет достигнута, то саммит может пройти в одной из "европейских дипломатических столиц". Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что американская сторона ожидает проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.

Ранее пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что состоявшаяся встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки саммита РФ и США, о сроках и месте его проведения объявят дополнительно.

Теги:
США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин

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