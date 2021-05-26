Захарова встретится с журналистами СМИ-иноагентов в Петербурге

Участники обсудят различные аспекты работы журналистов в условиях законодательства об ИноСМИ-иноагентах в России

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума рабочий завтрак для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами.

Встреча, организованная МИД совместно с РИА Новости, начнется 3 июня в 08:00 по московскому времени.

Участники обсудят различные аспекты функционирования прессы и работы журналистов в условиях законодательства об ИноСМИ-иноагентах в России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ даст полезную информацию о процедуре аккредитации иностранных журналистов и их работе в России.

"Мы неоднократно заявляли, что не уходим от откровенного разговора по проблематике иноагентов. Россия зеркально отреагировала на неоправданно рестриктивные меры, принятые властями США в отношении российских СМИ, разработкой собственного закона об иноагентах. Однако ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет, от них требуется лишь правильно маркировать публикуемые материалы", – отметила Мария Захарова.

В дискуссии примут участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов в РФ Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники BBC, "Медузы", The Bell, "Эхо Москвы" и других изданий.

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