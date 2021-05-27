Нурсултан Назарбаев отказался от нового памятника себе

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал предложение поставить ему памятник, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее идею установки монумента озвучил замгенсекретаря международной организации тюркской культуры (ТЮРКСКОЙ) Билаль Чакыджы. Он заявил, что памятник Елбасы (Лидеру нации) надо установить в Туркестане.

"Елбасы не поддержал эту идею, так же, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах", - сказал пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

Иногда "создается такое впечатление, что некоторые люди намеренно создают информационный шум", продолжил Укибай.

"Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам – это университет и интеллектуальные школы", - добавил пресс-секретарь Елбасы.

В июле 2020 года в казахстанской столице появился новый памятник Нурсултану Назарбаеву. Он находится перед Национальным университетом обороны имени первого президента страны.

Именем Назарбаева названы столица страны, аэропорт и университет, центральные улицы в ряде городов Казахстана, сеть интеллектуальных школ, парки, скверы. В нескольких городах ему установлены памятники, также барельеф с изображением бывшего главы государства есть на монументе "Мангилик ел" (Вечная Родина).