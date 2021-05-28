В МИД России прокомментировали решение США не возвращаться в ДОН

Заместитель министра иностранных дел России отреагировал на решение Соединенных Штатов по выходу из договора

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу ухудшает фон предстоящего саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости.

Встреча лидеров России и США – Владимира Путина и Джо Байдена, запланирована на 16 июня в Женеве.

"Конечно, данный шаг не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения тематики контроля над вооружениями в ходе встречи лидеров, однако хочу подчеркнуть, что на этой встрече, при всей важности контроля над вооружениями, разговор пойдет по гораздо более широкой повестке дня, как я понимаю", – сказал Рябков.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что точно покидают Договор и сожалеют о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения – плохим знаком.

"Вина за происходящее на Вашингтоне и союзниках США, которым буквально все равно, что происходит в этой сфере", – подчеркнул Рябков. При этом он отметил, что Россия и без ДОН обеспечит свою безопасность.

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002 года и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.

В январе 2021 года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Отмечалось, что действия Вашингтона существенно нарушили баланс интересов других государств.

Госдума России 19 мая поддержала проект по денонсации документа. 2 июня его рассмотрит верхняя палата парламента.

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