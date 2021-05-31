Как Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", – отметил Биричевский в интервью РИА Новости.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", – сказал он.

При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган, а это Совет Безопасности ООН.

"Те меры, которые принимает какая-то страна или группа стран, нельзя назвать санкциями: санкции могут приниматься по решению уполномоченной на это структуры, а то, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", – отметил он.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.