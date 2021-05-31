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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Россия поможет Беларуси, если Евросоюз введет санкции

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Грузия
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Представитель МИД РФ считает, что инцидент с самолетом Ryanair необходимо расследовать, а потом принимать решения

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Россия готова поддержать Беларусь, если Евросоюз введет в отношении Минска экономические санкции, заявил руководитель Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Речь идет о возможных ограничениях в отношении экспорта калия и транзита российского газа. 

"Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", – отметил Биричевский в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что подход Москвы "заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер". Относительно транзита российского газа он добавил, что "надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах".

Города мира. Минск
photo : Sputnik / Stringer
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На вопрос о зеркальном ответе при принятии секторальных санкций ЕС против Минска Биричевский ответил: "Мы не можем реагировать на те меры, которые введены в отношении другой страны, нам нужно обсудить это с партнерами и посмотреть, что мы можем сделать".

Как заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза придется согласовать новый режим, и на это нужно время. При этом, по словам Борреля, четвертый пакет персональных санкций по Беларуси почти готов, его могут узаконить до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.

Вероятные ограничения Евросоюза – реакция на экстренную посадку 23 мая в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Пилоты передали сообщение о минировании, которое затем не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. Его задержали после проверки документов по ранее возбужденным уголовным делам. Блогеру может грозить до 15 лет тюрьмы.

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