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Джо Байден

Байден рассказал о чем намерен говорить на встрече с Путиным

© AFP / OLIVIER DOULIERY
Политика
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Президент России ранее заявлял, что не ожидает от встречи с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях

ТБИЛИСИ, 6 июн - Sputnik. США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, написал президент США Джо Байден в статье, опубликованной в Washington Post.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина намечена на 16 июня в Женеве, для президента США европейское турне будет первой зарубежной поездкой – Байден поучаствует в саммитах с ЕС и НАТО.

Владимир Путин и Джо Байден обмениваются рукопожатием
© AFP / ALEXEY DRUZHININ
"Может быть сюрприз"- политолог о встрече Путина и Байдена

"Когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве, это произойдет после дискуссий высокого уровня с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир через ту же перспективу, что и США, и с которыми мы обновим связи и разделяемые цели. Мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине", – говорится в статье.

Байден подчеркнул, что "не будет сомнений в решимости США отстаивать демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов".

По словам Байдена, в телефонном разговоре с Путиным он выступил ясно и прямо. "США не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которым мы могли бы работать с РФ над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями", – заявил Байден.

"Поэтому я действовал незамедлительно, чтобы продлить ДСНВ на пять лет и укрепить безопасность американского народа и всего мира", – отметил президент США.

Владимир Путин
© photo: Sputnik / Mikhail Klimientev
Дату и место встречи Путина и Байдена назвали СМИ

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что не ожидает от встречи с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях.

"Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия, чтобы сделать последующие шаги для нормализации отношений", – добавил российский лидер.

Путин отметил, что будет обсуждать с американским коллегой стратегическую стабильность и урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках. Также в актуальной повестке, по его мнению, процессы разоружения, борьба с терроризмом, пандемия и борьба с ней, вопросы экологического характера. Ну это примерная повестка дня", – сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

 

Теги:
Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США

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