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Дональд Трамп

Трамп потребовал от Китая заплатить за коронавирус 10 триллионов долларов

© AP Photo / John Raoux
Политика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1915)
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США должны немедленно предпринять шаги по введению твердых 100% пошлин на все товары, сделанные в Китае, заявил экс-президент

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить "репарации" за пандемию коронавируса минимум в 10 триллионов долларов.

Трамп обвиняет КНР в распространении коронавируса, Китай это отрицает и заявляет, что справился с эпидемией лучше, чем другие страны.

Пандемия коронавируса - манекен с надписью COVID-19 в маске
© AP Photo / Michael Probst
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"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", – сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины.

"США должны немедленно предпринять шаги по введению твердых 100% пошлин на все товары, сделанные в Китае", – добавил Трамп.

Он также призвал страны мира "представить КНР счет на 10 триллионов долларов как минимум".

Ранее Всемирная организация здравоохранения проверила возможность "утечки" коронавируса, в которой обвиняли лабораторию Уханьского института вирусологии – в результате проверки эксперты назвали учреждение "хорошо организованным" и отметили, что представить оттуда утечку очень сложно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1915)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Китай, США

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