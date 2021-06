Половина вышла: Центральное командование ВС США о войсках в Афганистане

ТБИЛИСИ, 8 июн - Sputnik. США завершили вывод более половины своих войск из Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

"Согласно оценкам Центрального командования, мы завершили процесс вывода наших сил более чем наполовину", - говорится в распространенном пресс-релизе CENTCOM.