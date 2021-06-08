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Американские военнослужащие

Половина вышла: Центральное командование ВС США о войсках в Афганистане

© photo: Sputnik / Владимир Пирогов
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210608/251967440/Polovina-vyshlo-Tsentralnoe-komandovanie-VS-SShA-o-voyskakh-v-Afganistane.html

За прошедшие недели США официально передали министерству обороны Афганистана шесть объектов и намерены продолжать этот процесс

ТБИЛИСИ, 8 июн - Sputnik. США завершили вывод более половины своих войск из Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

"Согласно оценкам Центрального командования, мы завершили процесс вывода наших сил более чем наполовину", - говорится в распространенном пресс-релизе CENTCOM.

Грузинские миротворцы
photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Начался вывод грузинских миротворцев из Афганистана

В нем также отмечается, что за прошедшие недели США официально передали министерству обороны Афганистана шесть объектов и намерены продолжать этот процесс.

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября закончит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Штаты и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из ближневосточного государства за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Теги:
Война в Афганистане, Афганистан, США

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