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Джо Байден

В администрации президента США рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Политика
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Джо Байдену предстоят встречи в Британии, саммит G7, саммит США-НАТО и встреча с Владимиром Путиным

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден вместе с командой готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам, полагаясь на десятилетия своего опыта, рассказала официальный представитель американской администрации Джен Псаки. Об этом пишет РИА Новости.

Джо Байден
© AFP / OLIVIER DOULIERY
Байден рассказал о чем намерен говорить на встрече с Путиным

Байдену предстоят встречи в Британии с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, саммит G7, после в Брюсселе – саммит США-НАТО, а 16 июня в Женеве он встретится с Путиным.

"Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", – сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, как Байден готовится к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.

Псаки заявила, что увидеть лидеров лично – это важно, поскольку разговор лицом к лицу наиболее эффективен.

"Байден вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США. У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки", – сказала Псаки.

Теги:
США, Путин, Джо Байден

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