Пашинян готов обменять своего сына на всех пленных в Азербайджане армян

Сын Пашиняна накануне сам выразил готовность поехать в Баку в обмен на всех пленных, содержащихся в Азербайджане

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил официально передать Баку предложение обменять сына на содержащихся в Азербайджане пленных, сообщает Sputnik Армения.

Третий президент Армении Серж Саргсян накануне предложил и. о. премьера отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане. Пашинян, отвечая на заявление экс-президента Сержа Саргсяна, публично предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына на всех пленных, которые удерживаются в Баку.

"Я поручил соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться к ним в качестве пленного в обмен на возвращение всех остальных пленных", – сказал и. о. премьера Армении.

По словам Пашиняна, он готов на этот шаг вовсе не от безысходности, поскольку ведется интенсивная работа по возвращению пленных на родину. Вместе с тем и. о. премьера не стал раскрывать подробностей, отметив, что это может затруднить процесс.