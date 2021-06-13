Новый премьер-министр получил вотум доверия Кнессета Израиля

Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет.

Согласно коалиционному соглашению, через два года Беннета сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.

Выборы в Кнессет 24-го созыва прошли 23 марта и стали четвертыми подряд досрочными выборами за два года после того, как парламент предыдущего созыва проголосовал за самороспуск. По итогам выборов лидер победившей партии должен был собрать коалицию большинства, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата из 120. Если бы ни одной из партий не удалось сформировать правительство в установленные законом сроки, Кнессет 24-го созыва также мог бы быть распущен, новые выборы могли быть назначены на осень.

Невозможность сформировать устойчивое правительство привела к четырем подряд парламентским выборам за последние два года.

Коалиция, которую удалось сформировать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду по итогам выборов в Кнессет 24-го созыва, получила название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.

Коалиционные соглашения с Лапидом подписали лидеры восьми партий, прошедших в Кнессет: "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом – Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.