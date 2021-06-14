Ядерные арсеналы в мире продолжают расти - отчет SIPRI

Несмотря на то, что Россия и США продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее

ТБИЛИСИ, 14 июн – Sputnik. Ядерные державы в 2020 году увеличили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о современном состоянии вооружений, разоружения и международной безопасности.

"Согласно оценкам, число ядерных боеголовок, развернутых к настоящему моменту с оперативными силами, возросло до 3825, прошлогодний показатель составлял при этом 3720", - говорится в докладе.

Исследователи SIPRI при этом отмечают, что на начало 2021 года наблюдается снижение общего числа ядерных боеголовок, которыми располагают ядерные державы.

"Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности владели, по оценкам, 13 080 единицами ядерного оружия в начале 2021 года. Это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны, по оценкам SIPRI, владели в начале 2020 года", - сообщает институт.

Отмечается, что около двух тысяч развернутых боеголовок - почти все из них принадлежат России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности. Исследователи указывают, что несмотря на то, что обе страны продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее.

Согласно докладу, Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, главным образом, за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися боеголовками и баллистических ракет морского базирования.

Также, по данным доклада, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах, установленных договором 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), хотя договор не ограничивает общий объем запасов ядерных боеголовок.

По данным SIPRI, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного арсенала.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.