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Тайип Реджеп Эрдоган

Эрдоган вместе с женой прибыл в Баку с двухдневным визитом

© REUTERS / Bernadett Szabo
Политика
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В рамках визита Эрдоган встретится со своим азербайджанским коллегой, посетит Шушу и посмотрит матч Турция-Уэльс в рамках ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным агентства, турецкий лидер пробудет в Азербайджане вместе с женой два дня – 15 и 16 июня.

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photo: Government of Georgia / FB
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В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, а вокруг отеля, где разместился Эрдоган, дежурила служба безопасности, были вывешены турецкие флаги. В аэропорту их встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

В рамках визита Эрдоган встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, посетит Шушу и посмотрит матч Турция-Уэльс в рамках ЕВРО-2020.

В Шуше ожидается встреча глав государств в формате один на один, за которым последует подписание соглашения, которое, по словам турецкого лидера, станет одним из самых крупных между Турцией и Азербайджаном. Затем, по данным СМИ, президенты Турции и Азербайджана проведут совместную пресс-конференцию.

Также ожидается, что турецкий президент посетит города Физули и Шуша, перешедшие под контроль Баку после эскалации в Карабахе осенью прошлого года.

Теги:
Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган

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