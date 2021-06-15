В Кремле раскрыли план переговоров Путина и Байдена

После переговоров состоится также двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Как пройдет первая встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

Саммит начнется 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 тбс) на вилле Ла Гранж.

Сначала Путина встретит президент Швейцарии, затем приедет Байден. После традиционной совместной фотосессии и вступительного слова принимающей стороны президенты проследуют в библиотеку.

Переговоры будут состоять из трех частей — сначала в узком, а затем в расширенном составе, после чего каждая сторона проведет отдельную пресс-конференцию.

В первой части Путина будет сопровождать глава МИД Сергей Лавров, а Байдена — госсекретарь Энтони Блинкен.

"Начинаться переговоры в узком составе будут в присутствии Лаврова и переводчиков. А в расширенном составе будут идти через синхрон. Только помимо членов делегаций будут еще записывающие присутствовать. А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему, тет-а-тет, я не знаю, это от них зависит", — отметил Ушаков.

Кроме Ушакова и Лаврова, в российскую делегацию вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Ушаков допустил, что разговор лидеров коснется тем Белоруссии и заключения Алексея Навального.

После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, после чего Путин вылетит в Россию.