Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Анкары и Баку

По словам азербайджанского президента, подписанная декларация о союзничестве поднимает отношения с Турцией на самый высокий уровень

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи один на один с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Шуша подписал декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары, сообщает Sputnik Азербайджан.

Эрдоган вместе со своей женой прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Встреча президентов тет-а-тет, как отмечается, продлилась вдвое дольше, чем планировалось – около часа.

После подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях президенты двух стран выступили с заявлением для прессы. По словам президента Азербайджана, в документе есть ссылка на Карский договор и затронуто открытие Зангезурского коридора.

Алиев также заявил, что в Шушинской декларации затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере.

"В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. Подписанная декларация о союзничестве поднимает наши отношения на самый высокий уровень", – сказал Алиев в заявлении для прессы после церемонии подписания.