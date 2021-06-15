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Визит президента Турции Р. Эрдогана в Азербайджан

Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Анкары и Баку

photo: Press service of the President of Azerbaijan
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210615/252031183/Erdogan-i-Aliev-podpisali-deklaratsiyu-o-soyuznicheskikh-otnosheniyakh-Ankary-i-Baku.html

По словам азербайджанского президента, подписанная декларация о союзничестве поднимает отношения с Турцией на самый высокий уровень

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи один на один с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Шуша подписал декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары, сообщает Sputnik Азербайджан.

Тайип Реджеп Эрдоган
© REUTERS / Bernadett Szabo
Эрдоган вместе с женой прибыл в Баку с двухдневным визитом

Эрдоган вместе со своей женой прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Встреча президентов тет-а-тет, как отмечается, продлилась вдвое дольше, чем планировалось – около часа.

После подписания Шушинской декларации о союзнических отношениях президенты двух стран выступили с заявлением для прессы. По словам президента Азербайджана, в документе есть ссылка на Карский договор и затронуто открытие Зангезурского коридора.

Алиев также заявил, что в Шушинской декларации затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере.

"В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. Подписанная декларация о союзничестве поднимает наши отношения на самый высокий уровень", – сказал Алиев в заявлении для прессы после церемонии подписания.

Теги:
Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев

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