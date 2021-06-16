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Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве

В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в узком составе

© photo: Sputnik / photo: Sergey Guneev
Политика
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Российский президент поблагодарил американского коллегу за инициативу провести встречу, а тот, в свою очередь, назвал ее полезной

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Женеве, на вилле Ла Гранж, начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе, сообщает РИА Новости.

Приготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президентов США и России
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.

Перед началом саммита президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу провести встречу.

"Знаю, что у вас поездка, много работы", — сказал российский лидер в начале переговоров.

Он также заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона накопилось много вопросов, и выразил надежду, что "встреча будет продуктивной".

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

"Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу является полезной", - сказал американский лидер.

Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.

Приготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президентов США и России
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

Теги:
Переговоры, Владимир Путин, Джо Байден

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