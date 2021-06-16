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Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве

Переговоры Путина и Байдена в расширенном формате завершились

photo: POOL
Политика
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Sputnik Грузия
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Вместо двух расширенных встреч состоялась лишь одна, однако Белый дом не подтвердил и не опроверг окончание саммита Россия – США

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Женеве закончилась расширенная двусторонняя встреча России и США, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в общем переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Байден уже покинул виллу Ла Гранж, где проходили переговоры. Уезжая, он показал большой палец.

Белый Дом анонсировал проведение пресс-конференции Байдена по итогам саммита в 21:30 по тбс.

Источник в делегации, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости, что переговоры президентов прошли "вполне успешно".

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