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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом

"Не было никакой враждебности" – Путин оценил переговоры с Байденом

photo: POOL
Политика
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Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин оценил переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Не было никакой враждебности, наша встреча проходила в принципиальном ключе. У нас по многим позициям расценки расходятся. Но, на мой взгляд, с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом.

Также он озвучил темы, которые обсуждались на саммите.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом
photo: POOL
"Не было никакой враждебности" – Путин оценил переговоры с Байденом

"Темы примерно, наверное, всем известны, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике - ну вот примерный набор", - сказал Путин.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Белый Дом анонсировал проведение пресс-конференции Байдена по итогам саммита в 21:30 по тбс.

Источник в делегации, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости, что переговоры президентов прошли "вполне успешно".

Теги:
Джо Байден, Владимир Путин

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