Путин ответил на вопрос журналиста, что он увидел в глазах Байдена

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос американской журналистки о том, что он увидел в глазах лидера США Джо Байдена в ходе встречи в Женеве.

Журналистка напомнила, что несколько лет назад, когда Байден был вице-президентом и они встретились, американский политик сказал, что посмотрел Путину в глаза и не увидел там души. В связи с этим она спросила, посмотрел ли Путин в глаза Байдену в ходе сегодняшней встречи и что он там увидел.

"Байден очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный. Он вспоминал о своей семье немножко, о чем мама с ним говорила. Это важные вещи, они вроде бы не имеют прямого отношения к делу, но показывают качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно, и, мне кажется, мы в целом говорили на одном языке. Это совсем не значит, что обязательно должны заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Мы защищаем интересы наших стран, народов, и эти отношения всегда носят прагматический характер", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-США.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Белый Дом анонсировал проведение пресс-конференции Байдена по итогам саммита в 21:30 по тбс.

Источник в делегации, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости, что переговоры президентов прошли "вполне успешно".