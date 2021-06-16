Путин ответил на вопрос девятилетней девочки о смысле его встречи с Байденом

По словам российского президента, руководители двух стран встречаются для того, чтобы сделать этот мир процветающим домом для всех жителей нашей планеты

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос девятилетней дочери канадской журналистки о том, зачем вообще нужна была его встреча с лидером США Джо Байденом и почему она так важна.

"Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир. И взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать, и выработать общие правила его неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки и моря были чистыми, чтобы не было наводнений, засухи, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, могли учиться и смотреть уверенно в будущее". Мне бы очень хотелось, чтобы нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа (обращаясь к журналистам – ред.) вы освещали именно исходя из этих соображений", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Белый Дом анонсировал проведение пресс-конференции Байдена по итогам саммита в 21:30 по тбс.

Источник в делегации, близкий к переговорам, сообщил РИА Новости, что переговоры президентов прошли "вполне успешно".