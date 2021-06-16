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Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве

Путин и Байден выступили с совместным заявлением после саммита в Женеве

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Женеве, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве
photo: POOL
Путин ответил на вопрос девятилетней девочки о смысле его встречи с Байденом

Документ посвящен вопросам стратегической стабильности.

"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", — говорится в заявлении.

В качестве примера подобного подхода приводится недавнее продление Договора о СНВ.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — указывается в совместном заявлении.

Лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом
photo: POOL
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Ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве проходили около 3,5 часа. Состоялась одна встреча в узком формате и одна – в расширенном. Изначально сообщалось, что в расширенном формате пройдут две встречи.

Теги:
Джо Байден, США, Россия, Владимир Путин

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