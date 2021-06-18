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Глава КНДР Ким Чен Ын

Ким Чен Ын признался в готовности к конфронтации с США

photo: ТАСС/POOL
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210618/252057071/Kim-Chen-Yn-priznalsya-v-gotovnosti-k-konfrontatsii-s-SShA.html

Ким Чен Ын подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации с США , в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство своей страны

ТБИЛИСИ, 18 июня – Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
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Политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну Ким Чен Ын прокомментировал на выступлении ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).

"Генеральный секретарь (Ким Чен Ын – ред.) подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации (с США – ред.), в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство нашего государства", – цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

В мае американский президент Джо Байден сообщил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в том случае, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов – она "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". 

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Теги:
Джо Байден, США, КНДР, Ким Чен Ын

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