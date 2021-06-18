Гутерреш переизбран генсеком ООН на второй срок

В принятой резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генсеком ООН на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Антониу Гутерреш переизбран генеральным секретарем ООН во второй раз Гене6ральной Ассамблеей организации в пятницу.

"Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерреш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - заявил председатель ГА ООН Волкан Бозкыр.

В принятой резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года.

Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.

Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).