18:38 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш

Гутерреш переизбран генсеком ООН на второй срок

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Политика
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252065504.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210618/252065575/Guterresh-pereizbran-gensekom-OON-na-vtoroy-srok.html

В принятой резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генсеком ООН на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Антониу Гутерреш переизбран генеральным секретарем ООН во второй раз Гене6ральной Ассамблеей организации в пятницу.

"Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерреш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - заявил председатель ГА ООН Волкан Бозкыр.

Избранный Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш
© AFP / JOHN MACDOUGALL
"Миру необходимо объединиться" - Генсек ООН о производстве вакцин от COVID-19

В принятой резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года.

Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.

Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).

Теги:
Антониу Гутерриш, ООН

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться