ЕС и НАТО не светят Киеву еще 25 лет - бывший премьер Украины Азаров

Прошедшая в Женеве встреча президентов России и США подняла вопрос о будущем Украины. Получит ли Киев членство в НАТО? Как устроена политика Запада по отношению к постсоветским странам?

Об этом корреспонденту Sputnik Никите Чикунову рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, покинувший страну после госпереворота в 2014 году.

Далекая мечта Киева

На встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена мог затрагиваться вопрос возможного вступления Украины в НАТО, однако в ближайшей перспективе этого не произойдет. Такое мнение в интервью Sputnik высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

По словам политика, принятие Киева в ряды организации полностью зависит от позиции США, Франции и Германии. При этом представители двух последних государств выступают против членства Украины.

"Ни о каком вступлении в Североатлантический альянс и речи быть не может. Пока Украина нищая и разваленная страна – путь туда закрыт. На днях представитель МИД Франции заявил, что вступление нашей страны в НАТО не предусматривается. Германия придерживается такой же позиции. Это логично с их стороны. Ни Европейский союз, ни НАТО не светят Украине еще, как минимум, 25 лет", — подчеркнул он.

Собеседник Sputnik добавил, что такой позиции европейские политики придерживались еще в годы его пребывания на посту премьер-министра, но с тех пор страна не приблизилась к стандартам Евросоюза, а, напротив, деградировала.

При этом Николай Азаров обращает внимание, что потенциальное членство Киева в этой структуре разрушило бы всю послевоенную систему безопасности и привело бы к фактическому пересмотру итогов Второй мировой войны.

"Советский Союз заплатил очень высокую цену за существующие стандарты безопасности. По настоянию Сталина была создана буферная зона, которая должна была обеспечивать защиту России от очередного нашествия с Запада на столетия. Расширение НАТО ставит под сомнение эти договоренности", — констатирует экс-премьер.

Эхо новой войны

По итогам женевского саммита лидеры России и США еще раз подтвердили свою приверженность минским соглашениям. Вместе с тем нынешние заявления украинских властей свидетельствуют об обратном, считает Николай Азаров.

"[Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей] Данилов сказал, что взять Донбасс для страны не проблема, просто жертв будет много, не хотелось бы. К чему такие заявления? Только что состоялась встреча его прямого хозяина с Путиным. Оба президента заявили, что их переговоры должны открыть путь к стабильности. А он вдруг говорит, что Киев может взять Донбасс за считанные дни", — недоумевает политик.

Впрочем, возможность крупномасштабного военного конфликта он исключает, поскольку такой сценарий будет невыгоден американской стороне.

"Я думаю, американцы этого не позволят. Не потому что они сильно переживают за человеческие жертвы – этот вопрос их меньше всего волнует. Об этом говорит опыт Ирака, Сирии и Ливии. Их волнует вопрос существования режима. Если начнется серьезный конфликт, то речь пойдет о самом существовании украинской государственности", — замечает политик.

Устранение конкурентов

Нынешняя политика США акцентирована на целенаправленном разрушении постсоветских стран, в том числе и Украины, в политическом и экономическом смыслах, не сомневается бывший украинский премьер-министр.

"В своем время совершенно неслучайно появилась "холодная война", Карибский кризис. США проводилась политика разрушения России – во многом она сработала. Сейчас американцы пытаются ограничить развитие Китая. Не видеть этого просто невозможно", - уверен он.

Подобная политика со стороны Соединенных Штатов проводится вне зависимости от того, кто стоит во главе государства, замечает Николай Азаров.

"Эта политика проводится определенными американскими ведомствами с согласия глав государств или без их участия. Дональд Трамп откровенно не доверял своим спецслужбам, даже публично об этом говорил", - резюмирует он.