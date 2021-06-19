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Президент РФ Владимир Путин

"Остановиться – значит проиграть" – Путин выступил на съезде Единой России

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev
Политика
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Российский президент отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил на юбилейном предвыборном съезде партии "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин, фото из архива
© photo: Sputnik / Sergey Ilin
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Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

По словам российского президента, партия власти в любой стране рискует обрасти коркой и застыть в своем развитии.

"Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски что называется обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии, хотел бы еще раз напомнить, нужно помнить это и понимать, ранее заслуженный авторитет, каким бы он не был, сам по себе работать не будет", – сказал Путин.

Он добавил, что "забронзоветь – значит остановиться, а остановиться – значит проиграть", и призвал никогда это не забывать

Также российский лидер назвал "Единую Россию" партией социальной направленности, которая всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи.

"Единая Россия" – это прежде всего партия социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вы вносите, поддерживаете на федеральном и региональном уровне, а также инициативы граждан, волонтёрских, экологических, правозащитных, других объединений, которые получают содействие партии "Единая Россия", – добавил он.

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Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии-лидера должна быть по настоящему народной, добавил Путин.

"Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации", – сказал президент.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года.

Теги:
Партия "Единая Россия", Владимир Путин

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