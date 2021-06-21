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МИД РФ

"Давно США стали жить по законам?" – МИД России ответил на планы США по новым санкциям

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Политика
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Белый дом готовит очередной пакет ограничений против России из-за ситуации с Алексеем Навальным

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. США должны оценить свои действия, прежде чем пытаться давить на Россию под предлогом нарушения международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла "никаких изменений" в политику антироссийских санкций Вашингтона. По ее словам, "закон требует", чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.

"А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово "закон" произносить", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Планы введения новых санкций озвучил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток - 2".

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Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал эти намерения. По его словам, это не тот сигнал, который президенты послали после саммита.

Первая встреча Путина и Байдена в статусе глав государств состоялась в среду в Женеве. По итогам обсуждения Путин заявил, что договорился с американским коллегой начать консультации по стратегической стабильности.
Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу – в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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