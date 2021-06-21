"Убедительная победа" – Кремль прокомментировал парламентские выборы в Армении

По итогам подсчета голосов со всех 2 008 участков, партия и. о. премьер-министра Армении набрала 53,92% голосов

ТБИЛИСИ, 21 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убедительной победу на выборах в Армении партии Никола Пашиняна и поздравил с выбором армянский народ, сообщает РИА Новости.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении на утро понедельника, партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92% на парламентских выборах. За блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна выбрали 5,23%. Несмотря на то, что последний не набрал необходимых 7% голосов, он пройдет в парламент, так как в законодательном органе Армении обязательное присутствие как минимум трех политических сил.

"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", – сказал Песков.

Он добавил, что Армения является ближайшим союзником России и ее партнером.

"Конечно, мы желаем чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России", – добавил пресс-секретарь российского президента.

Окончательные итоги выборов в закорган Армении будут подведены на седьмой день после голосования.

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