Пашинян поблагодарил Грузию за поддержку

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поблагодарил Грузию под руководством его коллеги Ираклия Гарибашвили за поддержку.

Пашинян сделал заявление в офисе партии "Гражданский договор" после оглашения предварительных результатов внеочередных парламентских выборов в Армении.

"Хочу поблагодарить Грузию под руководством премьер-министра, моего лучшего друга Ираклия Гарибашвили. Уверен, что в будущем вместе мы углубим и улучшим наши отношения с Грузией. Также хочу пожелать мира нашему региону. Стабильноcть и мир - наша важная повестка дня. Наш приоритет - создание эпохи мира и развития для нашего народа", - отметил Пашинян.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Армении, партия "Гражданский договор" Пашиняна набрала 53,92% на парламентских выборах. За блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" проголосовали 21,4% избирателей, блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна выбрали 5,23%.

Несмотря на то, что последний не набрал необходимых 7% голосов, он пройдет в парламент, так как в законодательном органе Армении обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Окончательные итоги выборов в парламенте Армении будут подведены на седьмой день после голосования.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале