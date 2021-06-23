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Президент РФ Владимир Путин

Путин: НАТО наращивает военный потенциал у российских границ

© photo: Sputnik / Mikhail Metsel
Политика
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Sputnik Грузия
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Москву также беспокоят учения Альянса в Черном море, так как эти маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов"

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, передает РИА Новости.

Президент также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.

"Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", – сказал он в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что НАТО стала глобальным военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая. По его словам, в Европе закрепилась тенденция к военному противостоянию, идут постоянные учения, которые дестабилизируют обстановку у российских границ.

Учения НАТО
© photo: Sputnik
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Так, добавил министр, Альянс отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к районам вблизи Союзного государства. На восточных рубежах опасность представляет размещение американских ракет средней дальности в Азии. Шойгу напомнил, что после выхода США из договора о ликвидации таких вооружений (ДРСМД) ограничений в этом плане нет.

Москву также беспокоят учения Альянса в Черном море. В частности, запланированные на июнь-июль украино-американские учения Sea Breeze. Посольство России в США считает, что маневры повышают риски непреднамеренных инцидентов в черноморской акватории, поэтому от них нужно отказаться. Такой же позиции придерживается российский МИД.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит Украине современное оружие, которое в дальнейшем отдадут ВСУ и батальонам националистов в Донбассе.

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