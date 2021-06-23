Шойгу назвал ситуацию в Европе взрывоопасной

НАТО превратился в глобальный военно-политический союз для сдерживания России и Китая, считает глава МО РФ

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ситуация в Европе взрывоопасная и требует конкретных шагов для снятия напряженности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что члены Альянса продолжают увеличивать военные бюджеты и напомнил о последнем саммите НАТО в Брюсселе (состоялся 14 июня), который, как считает министр, стал "подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз" для сдерживания России и Китая.

"Принятые на саммите решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе", – сказал он.

Шойгу указал, что формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия-НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях. Тем более что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта.

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