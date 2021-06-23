Российский корабль открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море

После нескольких обстрелов, в том числе с неба, британский корабль покинул территориальные воды России

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Министерство обороны России сообщило, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, передает РИА Новости.

По данным российских военных, в 11:52 британский корабль пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж эсминца не отреагировал.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолёт Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул границы территориального моря Российской Федерации.

Британская сторона пока не комментировала инцидент.

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