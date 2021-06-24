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Джо Байден

Президент США выдвинул на пост постпреда при ОБСЕ специалиста по России

© AFP / POOL
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210624/252111630/Prezident-SShA-vydvinul-na-post-postpreda-pri-OBSE-spetsialista-po-Rossii.html

Специалист по России может представлять интересы США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Американский лидер Джо Байден выдвинул на пост постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который считается известным специалистом по России и Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexei Druzhinin
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Кандидатуру Карпентера должен еще утвердить сенат.

Сейчас Карпентер возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании. В прошлом он был заместителем помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, а до этого – специальным советником по Европе и Евразии при вице-президенте. Он также был замдиректора офиса по делам России и занимался региональными конфликтами на Кавказе в госдепартаменте.

Карпентер владеет польским, словенским, чешским, французским и немецким языками.

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