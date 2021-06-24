Лавров: НАТО отказывается от контактов с Россией по линии военных

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг выступил на IX Московской конференции по международной безопасности, затронув ряд болезненных вопросов.

Sputnik Грузия предлагает ознакомиться с ключевыми моментами из выступления главного дипломата России.

Лавров заявил, что Москву удивило отсутствие реакции стран НАТО на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности. По словам министра, в области стратегической стабильности складывается "крайне тревожная ситуация": серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран-членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать", – сказал Лавров.

Он добавил, что действия российской стороны в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников.

НАТО не идет на контакт

Глава российской дипломатии заявил, что НАТО отказывается идти на контакты с Москвой по линии военных представителей.

"НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", – подчеркнул он.

Напомнив про прошедший недавно саммит НАТО, Лавров указал на то, что последовательные действия НАТО по сдерживанию России ведут к нагнетанию военно-политической напряженности в Европе.

"Альянс еще раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", – подчеркнул он.

Конструктивные предложения российской стороны по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с НАТО "остаются на столе" уже почти два года, напомнил министр.

"Такой вот демократический альянс", – добавил Лавров.

Реакция НАТО и ЕС поражает

Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу (ДОН), ведь первыми договор покинули США.

По словам Лаврова, почти 30 лет ДОН помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами Вашингтон грубо нарушил баланс интересов, поставил Россию в неравное положение с точки зрения военной прозрачности.

В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл, подчеркнул министр.

"Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса", – добавил Лавров.

Диалог с США

Говоря о кибербезопасности, Лавров отметил, что Москва надеется укреплять сотрудничество по ней в двустороннем формате и рассчитывает на продуктивный диалог с Вашингтоном по этому направлению.

В то же время, по словам министра, у Москвы вызывает беспокойство "намерение отдельных государств милитаризовать интернет, развязать там опасную гонку кибервооружений".

"Со своей стороны активно работаем над принятием кодекса ответственного поведения государств в глобальном информационном пространстве, с точки зрения интересов каждой страны в сфере военно-политической безопасности, и одновременно продвигаем проект универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", – добавил он.

Обе эти инициативы РФ получили очень серьезную, консенсусную поддержку на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и "по обоим этим направлениям сформированы специальные переговорные механизмы, которые будут с участием всех государств рассматривать эти два важнейших проекта", подчеркнул глава МИД РФ.

Уравнение безопасности

Основной целью дальнейших усилий на треке Россия-США должно стать новое уравнение безопасности, считает глава МИД РФ. В частности, по его словам, хороший пример решения проблем в сфере международной безопасности подала новая администрация США, согласившись с российским предложением продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет без каких-либо условий.

Благодаря такому шагу появилась основа для возобновления комплексного диалога с Вашингтоном о будущем контроля над вооружениями и поддержании стратегической стабильности, отметил министр.

Лавров указал, что об этом говорится и в совместном заявлении президентов России и США по итогам встречи в Женеве. В этом же документе лидеры подтвердили приверженность важнейшему принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана, подчеркнул он.

"Мы исходим из того, что основной целью дальнейших усилий на двустороннем российско-американском треке должна стать выработка нового уравнения безопасности, охватывающего все без исключения факторы, влияющие на стратегическую стабильность", – подчеркнул глава МИД РФ.

Встреча "пятерки" СБ ООН

Министр также выразил надежды на проведение встречи "пятерки" СБ ООН в очном формате. По его словам, особую ответственность за диалог по созданию обновленной архитектуры международной безопасности несут постоянные члены Совета безопасности ООН.

Именно этим руководствовался президент Путин, когда предложил провести саммит большой "пятерки", где можно было бы переподтвердить ключевые принципы межгосударственного общения, а также попытаться выработать пути действенных коллективных решений острейших проблем современности с учетом той эволюции, которая быстро происходит в мировых делах, сказал он.

"Мы рассчитываем, что такую встречу можно будет провести в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", – заявил Лавров.

Мир на Южном Кавказе

Россия вносит большой вклад в укрепление международной безопасности. Москва сыграла ключевую роль в прекращении кровопролития в Карабахе и создании условий для восстановления мирной жизни на Южном Кавказе, подчеркнул Лавров.

"Мы продолжаем вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ помогать сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты", – отметил он.

Конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы международной безопасности.

Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.

Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности".