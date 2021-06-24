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Армения продлила запрет на импорт товаров из Турции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210624/252115846/Armeniya-prodlila-zapret-na-import-tovarov-iz-Turtsii-na-shest-mesyatsev-.html

Импорт турецких товаров сократился примерно на 70% и теперь в основном представляет сырьевые или промежуточные товары

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. И. о. министра экономики Армении Ваан Керобян заявил, что власти страны продлили запрет на импорт товаров из Турции на полгода, передает Sputnik Армения.

Таким образом, эмбарго, вступившее в силу с 1 января 2021 года и истекающее 1 июля, теперь вновь продлевается еще на 6 месяцев.

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photo: Press service of the President of Azerbaijan
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Власти Армении устанавливают запрет на столь короткий срок, чтобы соответствовать требованиям Евразийского союза. В частности, одна страна без согласования с остальными не может запретить импорт из третьих стран более чем на 6 месяцев.

Керобян отметил, что по оценкам министерства, импорт из Турции сократился примерно на 70% и теперь в основном состоит из сырьевых и промежуточных товаров – стройматериалов, трикотажных тканей (для работы местных фабрик одежды), а также кожа (для обувного производства). Готовых товаров практически не завозится, почеркнул он.

Власти Армении ввели эмбарго на турецкие товары после того, как в октябре 2020 года Турция открыто поддержала Азербайджан в карабахском конфликте. Ранее Армения импортировала из Турции товары на сумму 250-270 млн долларов в год.

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