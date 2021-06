Армения продлила запрет на импорт товаров из Турции

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. И. о. министра экономики Армении Ваан Керобян заявил, что власти страны продлили запрет на импорт товаров из Турции на полгода, передает Sputnik Армения.

Таким образом, эмбарго, вступившее в силу с 1 января 2021 года и истекающее 1 июля, теперь вновь продлевается еще на 6 месяцев.