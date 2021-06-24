Россия не будет использовать вакцину против коронавируса в политических целях - Патрушев

Россия продолжит гуманитарную поддержку других стран "вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния"

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва никогда не будет использовать в политических целях ни вакцину против коронавируса, ни новые технологии, передает РИА Новости.

Говоря о методах борьбы с коронавирусной инфекцией Патрушев отметил, что Россия руководствуется принципом all lives matter, для страны безусловный приоритет - здоровье и жизнь человека, независимо от цвета кожи и взглядов.

"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", - сказал Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности в четверг.

По его словам, в вопросах противодействия коронавирусной инфекции Россия сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству во благо всего человечества. Ряду стран Россией была оказана помощь в виде предоставления медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Технологии – часть жизни, а не оружие

Новые технологии - такие, как искусственный интеллект и синтетическая биология, сегодня пытаются использовать в интересах межгосударственного противоборства, заявил секретарь Совета безопасности.

Патрушев отметил, что лавинообразное развитие технологий - тенденция, которую нельзя также игнорировать. Искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология - все это уже стало частью современной жизни.

"Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения", - добавил он.

Антироссийский заряд

Прошедший саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика, отметил он.

"В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом – почти в 20", - сказал секретарь Совета безопасности.

Патрушев подчеркнул, что в этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является сегодня безальтернативным. На Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России, однако факты говорят об обратном, отметил он.

Министерство обороны Российской Федерации 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.

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