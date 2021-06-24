У России выработан надежный ответ на внешнее давление - Нарышкин

Директор Службы внешней разведки России выступил на проходящей в эти дни Московской международной конференции по безопасности

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Россия уже привыкла быть объектом нападок со стороны Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Глава российской разведки сделал заявиление в ходе своего выступления на Московской международной конференции по безопасности в четверг.

"России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин.

Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в столице России 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

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