Карабахский конфликт решен - Алиев

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт решен и нужды в переговорах по этой теме нет

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт уже решен, необходимости в переговорах по этому вопросу нет, пишет РИА Новости.

Азербайджанский лидер 25 июня принял в Баку министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шелленберга, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и делегацию Европейского союза, посетивших Азербайджан на основе мандата Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борелля.

"В настоящее время мы находимся в состоянии постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт разрешен. В связи с этим здесь нет ничего для обсуждения. Трехсторонняя декларация, подписанная 10 ноября - это не просто соглашение о прекращении огня, как это стараются представить некоторые международные политики. Каждый, кто ознакомится с этим документом, увидит, что речь идет не только о прекращении огня, но и о многих других вопросах. Нам нужно думать о постконфликтной ситуации", - сказал Алиев.

При этом официальный Баку ожидает позитивного ответа от Еревана по подписанию мирного договора после внеочередных парламентских выборов в Армении. Об этом также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я неоднократно говорил, что мы хотим перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе. К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный отклик", - сказал Алиев на встрече.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.

Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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