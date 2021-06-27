Соединит два моря: Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул"

ТБИЛИСИ, 27 июн – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря, сообщает Sputnik Азербайджан.

Эрдоган принял участие в субботу в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", нажав на символическую кнопку и начав реализацию проекта. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.

"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии в связи с началом строительства канала. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

По его словам, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире. "Сегодня 45 тысяч кораблей в год проходит через Босфор. Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанной с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей", - отметил турецкий лидер.

Он добавил, что, согласно расчетам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей.

Согласно проекту, канал протяжённостью 45-50 км соединит Мраморное море с Чёрным. Его глубина составит 25 метров, а ширина — 150 метров. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. По предварительным расчётам, пропускная способность нового канала составит 85 тысяч судов в год.

В декабре 2019 года Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы.