Россия направила США более 40 обращений из-за кибератак на госструктуры

Дипломат отметил, что США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют"

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, передает РИА Новости.

"Эпизодически, крайне редко (отвечают — ред.), то есть, можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения", – добавил он.

Дипломат также отметил, что в числе прочего этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о "конкретной кибератаке с использованием возможностей Интернета на систему здравоохранения Воронежской области", но реакции нет.

Рябков назвал такой подход неприемлемым: США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют".

"Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", – подчеркнул он.

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской столице 16 июня. По итогам переговоров они приняли совместное заявление об опасности ядерной войны. И в Москве, и в Вашингтоне диалог охарактеризовали как конструктивный и позитивный.

Позже высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил получение этой информации. Москва встречный перечень не высылала.

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