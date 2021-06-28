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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин (справа)

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве и сотрудничестве

© photo : POOL
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210628/252151897/Rossiya-i-Kitay-prodlili-dogovor-o-dobrososedstve-i-sotrudnichestve.html

Договор был подписан в июле 2001 года Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Главы государство объявили о решении в ходе видеоконференции в понедельник.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 28 июня провели встречу в формате видеоконференции. Главы двух государств выступили с совместным заявлением, официально объявив о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", – говорится в сообщении телеканала.

Договор между двумя странами был подписан в июле 2001 года Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте этого года Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок.

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