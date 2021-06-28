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Мария Захарова

Захарова считает Косово "черной дырой" Европы

© photo : Telegram / Мария Захарова
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210628/252154507/Zakharova-nazvala-Kosovo-chernoy-dyroy-Evropy.html

Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что самопровозглашенное Косово является "черной дырой" Европы и этот проект Запада провалился, передает РИА Новости.

Обострение в Косово
© video: Ruptly
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"Что касается нынешнего положения в Косово, то это "черная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения", - сказала Захарова в интервью сербской газете "Курир".

При этом новые косовские "власти" во главе с "премьером" Альбином Курти "проповедуют откровенный политический экстремизм", отметила она.

"Вот результат агрессии НАТО и политики Запада", - констатировала Захарова, отметив, что "западный проект "Косово" провалился".

Представитель МИД напомнила также, что в 2013 году были согласованы так называемые "брюссельские договоренности". Сербия, утверждает дипломат, выполнила свою часть тех решений, тогда как другая сторона отказалась обеспечить ключевое условие — создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово, наделенного широкими административными и исполнительными полномочиями.

"Более того, нынешние косовские власти вообще не хотят обсуждать этот вопрос. Брюссель же ничего не может с этим поделать, ограничиваясь вялыми призывами без конкретных шагов по принуждению косовоалбанцев к следованию своим обязательствам", — добавила Захарова.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

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