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Флаги у здания МИД в Минске

Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

© photo : МИД Беларуси
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210628/252154801/Belarus-priostanavlivaet-uchastie-v-Vostochnom-partnerstve.html

Постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе отозван в Минск для консультаций, а главе представительства ЕС предложено выехать в Брюссель

ТБИЛИСИ, 28 июня – Sputnik. Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и приступает к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС, сообщает Sputnik Беларусь.

Согласно уставу программы ЕС, "Восточное партнерство" нацелено на политическую и экономическую интеграцию ЕС с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

МИД Беларуси в понедельник озвучил некоторые ответные санкции против Европейского союза. Из-за введенных Брюсселем ограничений в отношении Беларуси в Министерство иностранных дел был вызван Глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в сообщении белорусского МИД.

Подчеркивается, что в условиях санкций Беларусь не может полноценно выполнять свои обязательства. "С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отозван в Минск для консультаций. Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель и довести позицию белорусской стороны "о неприемлемости давления и санкций".

Флаги с символикой Евросоюза
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
"Восточное партнерство": имитация интеграции

В ответ на запрет въезжать в страны ЕС попавшим в санкционный список гражданам Минск вводит такое же ограничение в отношении представителей евроструктур и лиц, которые способствовали введению санкций.

МИД Беларуси прорабатывает и другие ответные меры, в том числе экономические. При этом внешнеполитическое ведомство республики подчеркивает, что готово развивать диалог и сотрудничать с Европейским союзом "на основе принципов равноправия и взаимного уважения".

25 июня вступили в силу секторальные санкции против Беларуси. Они затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. В частности, нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

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Ранее 21 июня Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 78 граждан, а также 8 белорусских предприятий. В "черном списке" – силовики, чиновники, бизнесмены, журналисты. Им также запретят ездить в/через страны ЕС, а существующие активы в ЕС заморозят.

Кроме того, европейским бизнесменам и компаниям запретили предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень ЕС. В нем, к слову, сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.

Теги:
Санкции, Восточное партнерство, Евросоюз, Беларусь

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