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Запуск ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк»

Путин объявил о скорой постановке на боевое дежурство новых видов вооружения

© photo : press office of the MoD of RF
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210628/252154894/Putin-obyavil-o-skoroy-postanovke-na-boevoe-dezhurstvo-novykh-vidov-vooruzheniya.html

С учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года

ТБИЛИСИ, 28 июн - Sputnik. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" скоро будут поставлены на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Президент добавил, что уже формируется новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования.

"Конечно, служба, она прозаична по большому счету, но с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой", - сказал президент, обращаясь к выпускникам.

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