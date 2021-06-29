Байден: отношения России и США должны быть стабильными

При этом Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Российско-американские отношения должны быть стабильными и предсказуемыми, заявил президент США Джо Байден на мероприятии Нацкомитета Демократической партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Я дал понять президенту Путину в России, что <...> мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, – в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", – сказал он.

Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику.

Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" отношениям Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.

Саммит Россия-США состоялся в Женеве 16 июня. Глава МИД Сергей Лавров в понедельник в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после встречи Путина и Байдена не соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на саммите.

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