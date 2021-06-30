Без студии и посредников: прямая линия с Путиным пройдет в новом формате

Акцент на прямой линии с российским лидером в этом году будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту напрямую

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин 30 июня проведет прямую линию с российскими гражданами – глава государства традиционно в свободном режиме ответит на вопросы, волнующие россиян, передает РИА Новости.

Ожидается, что программа выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени (в 13:00 по Тбилиси).

Трансляция прямой линии главы государства будет вестись на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". На прямую линию с Путиным уже заложено три часа эфирного времени.

На данный момент поступило более 545 тысяч вопросов. Их россияне оставили через call-центр (более 316 тысяч), специальное мобильное приложение (более 45 тысяч), через сайт (более 51 тысячи) и посредством СМС (более 111 тысяч).

Помимо вопросов, связанных с пандемией, прививочной кампанией и ограничениями, россиян волнует тема образования, в частности, проблемы с доступностью школ и их готовностью к новому учебному году. Также ожидаются вопросы экономики, пенсии, ЖКХ и дороги.

"Без посредников"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о новом формате проведения прямой линии с Путиным. По его словам, акцент будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Студии в этом году не будет.

"Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом, радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно. Люди напрямую общаются с главой государства, со своим президентом", – отметил он.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что Путин "будет иметь возможность видеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны, где какие вопросы доминируют".

Как было раньше

В прошлом году отдельной беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции российского президента в декабре 2020 года.

В предыдущий раз прямая линия с президентом прошла 20 июня 2019 года. Тогда президент России ответил на 81 вопрос в течение 4 часов 8 минут, всего на момент начала прямого эфира организаторам поступило 1,5 миллиона обращений.

Впервые такой формат общения российского лидера с гражданами страны был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. За эти годы 13 раз Владимир Путин общался с россиянами, будучи президентом, а четыре – премьер-министром.

По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут.

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