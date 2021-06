Без студии и посредников: прямая линия с Путиным пройдет в новом формате

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин 30 июня проведет прямую линию с российскими гражданами – глава государства традиционно в свободном режиме ответит на вопросы, волнующие россиян, передает РИА Новости.

Ожидается, что программа выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени (в 13:00 по Тбилиси).