Очередные внеочередные выборы в Армении? Прогноз от Роберта Кочаряна

Второй президент считает, что стиль работы действующих властей приведет к требованию провести внеочередные выборы

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Второй президент Армении и лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян прогнозирует новые парламентские выборы уже через полтора года, сообщает Sputnik Армения.

Он отметил, что внеочередные выборы проводят для преодоления политического кризиса. В Армении кризис возник в результате поражения в войне, человеческих потерь, и выборы не могут его разрешить, поскольку он возник именно тогда, когда во власти оказалась команда Никола Пашиняна. По сути, считает Кочарян, выборы не решили поставленную цель, а причина кризиса не устранена.

"Это значит, мы не получим ответ на вопрос, почему потерпели поражение, почему погибли пять тысяч человек, как были потеряны Шуши и Гадрут и подозрения о пятимиллиардной сделке никуда не денутся", – сказал второй президент Армении на съезде своих сторонников в Ереване.

Кочарян добавил, что при наличии такого количества вопросов невозможно говорить о политической консолидации. Следовательно, блок продолжит борьбу, направленную на преодоление кризиса.

По словам Кочаряна, в нынешних условиях у действующей власти есть только два выхода: либо она продолжит идти по пути репрессий и политических преследований, либо извлечет уроки из своих ошибок и радикально изменит стиль работы. Кочарян считает, что выбран первый путь, а значит он неминуемо ведет к новым внеочередным выборам.

"Требование провести новые выборы, по моим прогнозам, возникнет через полтора года", – сказал он.

В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в Национальное собрание. В них участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Согласно окончательным результатам голосования, обнародованным ЦИК, партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов. Основной конкурент в лице блока "Айастан" получил 21,09%, тройку замкнул блок "Честь имею" с 5,22% голосов. Эти три силы проходят в Национальное Собрание восьмого созыва. Явка на выборах составила 49,4 процента.

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