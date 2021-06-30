Женевские переговоры между Россией и Грузией необходимо продолжить – Тойво Клаар

По словам дипломата, этот формат переговоров не имеет большого прогресса на данном этапе, но определенно принесет результаты в будущем

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Переговоры в Женеве между представителями Грузии и России уникальны, и их необходимо продолжить, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар.

Очередной 53-й раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией состоится сегодня. Накануне в преддверии переговоров стороны провели техническую встречу.

"Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что дело не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса", – сказал Тойво Клаар.

Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.

Эстонский дипломат Тойво Клаар был назначен специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа в 2017 году. Клаар сменил на этом посту немецкого дипломата Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 2014 года.

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