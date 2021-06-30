МИД России предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами страны также выразил надежду на нормализацию отношений с США

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Москва готова найти баланс в отношениях с Вашингтоном и обнулить "нездоровую" ситуацию ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил глава ведомства на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, нынешний кризис между Россией и Штатами спровоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы.

По словам Лаврова, Москва готова "разговаривать" по этому поводу, но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".

"Мы к поиску такого баланса готовы, надеюсь, что американцы тоже до этого дозреют и будут искать такой баланс не только в сфере стратегической стабильности, но и всех остальных областях, где у нас существуют проблемы, а их немало", — отметил глава российского МИД.

На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как говорится в заявлении лидеров по итогам саммита, Москва и Вашингтон стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

В свою очередь, Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду на нормализацию отношений с США.