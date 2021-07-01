НАТО не уйдет из Черного моря, несмотря на позицию России – Аппатурай

Российские власти должны понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе, подчеркнул представитель Альянса

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Спецпредставитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на позицию России.

По словам Аппатурая, Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и у Альянса есть "полная картина" произошедшего.

"НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства... Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе", – заявил он в интервью грузинскому "Первому каналу".

По словам представителя Альянса, НАТО сохранит свое представительство в Черном море для поддержки союзников и партнеров. "Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией", – добавил Аппатурай.

В прошлую среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский лидер отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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